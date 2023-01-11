В Израиле представлена экстренная программа по борьбе с дороговизной жизни

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр финансов Бецалель Смотрич в среду, 11 января, представили экстренную программу по борьбе с дороговизной жизни в стране, – сообщают израильские СМИ.

Нетаньяху отметив, что программа призвана затормозить рост цен на другие товары и услуги, заявил: «Мы вставляем палку в колесо инфляции. Речь идет о немедленных шагах Надо действовать прямо сейчас, не дожидаясь принятия бюджета».

«В рамках программы на 70% будет сокращен рост цен на электричество. Таким образом, тарифы на электричество поднимутся на 2,5% вместо 8%. Также на 70% будет сокращен рост цен на воду. Для 100 тысяч малых бизнесов цены на электричество останутся прежними. Будет отменено последнее повышение цен на бензин, приблизительно на 10 агорот за литр (8,35 руб. по курсу).

Со своей стороны глава израильского минфина Смотрич Министр сообщил, что «пособия по инвалидности увеличатся на 375 шекелей (7 533,75 руб. по курсу), пособие на ребенка-инвалида – на 310 шекелей (6 227,9 руб. по курсу). Будет выплачена дотация в размере 200 шекелей (4 018 руб. по курсу) 300 тысячам израильтян, имеющим право на помощь в обогреве жилья в зимнее время. Однако, заморозить выплаты по ипотечным ссудам возможности нет».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»