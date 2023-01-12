Медведев заявил об усилении ответственности частных газораспределительных компаний

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на совещании о ходе работ в регионах по программе социальной догазификации в четверг, 12 января, заявил, что ответственность частных газораспределительных компаний (ГРО) за исполнение обязательств в рамках программ газификации должна быть усилена, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Медведев сказал: Вопрос, связанный с тяжким наследием прошлого, включая бесхозяйные сети, частные газораспределительные компании, которые вроде когда-то что-то сделали, а теперь непомерно раздувают свои заслуги, и получается, что все, что они сделали – их сети, их оборудование – оно просто золотое».

В связи с инициативой о штрафах для ГРО зампред Совбеза отметил: «Здесь надо найти решение. Я обращаюсь к коллегам законодателям – здесь правила должны быть достаточно понятные и простые. Помимо административной ответственности, как было предложено, ее можно установить, увеличить, это просто вопрос суммы».

«Самое главное, что найдена работающая модель. Существующие вопросы носят технический характер и вполне решаемы. Я уже не говорю, что самое главное есть. Есть улыбки на лицах людей, которые только что получили газ. Мы только что видели. Что называется: почувствуйте разницу. А кто-то переходит на уголь и дрова. Но это не у нас», – сказал Медведев на совещании.

Москва, Иван Бабурин

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