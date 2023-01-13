Международная организация труда спрогнозировала рост безработицы в мире

В 2023 году в мире вырастет число безработных. При этом люди будут чаще соглашаться на низкооплачиваемую и нестабильную работу. Об этом говорится в прогнозе, опубликованном Международной организацией труда (МОТ).

Число безработных увеличится на 3 млн человек в 2023 году и составит в общей сложности 208 млн человек, что соответствует мировому уровню безработицы в 5,8%.

«Нынешний спад в мировой экономике может привести к тому, что все больше работников будут вынуждены устраиваться на работу более низкого качества, низкооплачиваемую, нестабильную и не имеющую социальной защиты», – добавляют в организации.

Наибольший разрыв наблюдается в уровне занятости мужчин и женщин – на каждого безработного мужчину в мире приходятся две безработные женщины. В глобальном масштабе уровень занятости женщин составил 47,4% в 2022 году по сравнению с 72,3% для мужчин.

Кроме того, уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет в три раза выше, чем среди взрослого населения. Каждый пятый молодой человек (23,5%) не имеет работы, учебы или профессиональной подготовки.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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