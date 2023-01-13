Цены на газ для жителей всех стран Евросоюза выросли на 60%

Еврокомиссия выпустила квартальный отчет по рынку газа в пятницу, 13 января, в котором говорится, что в ноябре 2022 года цены на газ для жителей столичных городов 27 стран Евросоюза выросли почти на 60% по сравнению с показателями того же периода 2021 года, – сообщают СМИ.

В документе, размещенном на сайте Еврокомиссии, говорится: «Розничные цены на газ для домохозяйств в столицах ЕС в ноябре 2022 года выросли, по оценкам, на 57% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года».

Брюссель, Иван Бабурин

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