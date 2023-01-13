В Польше рассказали о росте цен на товары и продукты за 2022 год

Центральное статистическое управление Польши в пятницу,13 января, сообщило, что в 2022 году цены на сахар в стране выросли более чем на 87%, – передают СМИ.

В сообщении, размещенном в Twitter польского статуправления говорится: «Цена на сахар за 2022 год выросла на 87,4%. Цены на муку и молоко – на 37%, на хлеб – на 27%. В целом цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 21,5%. Алкоголь и табак подорожал на 10%».

Что касается товаров и услуг, то больше всего в Польше в 2022 году подорожало топливо, его цена увеличилась на 83,1%.

«Транспортные услуги подорожали на 30%. Аренда домов и квартир выросла на 22,6%. Цены в ресторанах и гостиницах выросли на 18,7%. Годовая инфляция за 2022 год в стране составила 14,4%», – сообщили в Центральном статистическом управлении Польши.

Варшава, Иван Бабурин

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