В США заговорили о возможности суверенного дефолта

Глава минфина США Джанет Йеллен в пятницу, 13 января, заявила, что если законодатели не повысят потолок государственного долга, Соединенным Штатам угрожает суверенный дефолт уже в июне, – сообщают СМИ.

В письме конгрессу Йеллен говорится, что «существующий лимит заимствований в 31,381 триллиона долларов будет исчерпан в следующий четверг, 19 января. Хотя министерство финансов сейчас не может оценить, сколь долго экстраординарные меры позволят нам продолжать выплаты по правительственным обязательствам, возможно, что запас денежных средств и ресурсы экстраординарных мер будут исчерпаны до начала июня».

«Если своевременно не повысить или не приостановить действие долгового лимита, дефолт нанесет непоправимый вред экономике США, благосостоянию ее граждан и глобальной финансовой стабильности. …Сама угроза дефолта привела в 2011 году к единственному в истории снижению суверенного кредитного рейтинга США», – говорится в послании главы минфина конгрессменам.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»