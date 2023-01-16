В Госдуме поддержали повышение акцизов на табак и жидкости для вейпов

Комитет Госдумы по бюджету и налогам в понедельн6ик, 16 января, поддержал поправки правительства РФ, которые увеличивают с 1 марта 2023 года ставки акцизов на сигареты и папиросы, табак для нагревания, а также на жидкости для вейпов, но отменяя акциз на сами вейпы, – сообщают СМИ.

Замглавы минфина РФ Алексей Сазанов на заседании бюджетного комитета, в частнтсти заявил: «Мы переходим с двух объектов налогообложения на один. То есть, если сейчас у нас облагаются как электронные системы доставки никотина, так и сама жидкость в них, то сейчас в рамках данных поправок будет один объект налогообложения акцизом – это жидкость для электронных систем доставки никотина. При этом ставки акцизов на такую жидкость индексируется таким образом, чтобы выпадающих доходов бюджета не допустить. В рамках данных поправок также ставки акцизов на сигареты традиционные предлагается проиндексировать на 2% дополнительно к тому, что было летом, а на жидкости и табак нагреваемый – на 11%».

Следует отметить, что согласно поправкам, одобренным Госдумой, ставки акцизов на жидкости для вейпов на период с 1 марта по 31 декабря 2023 года увеличивается с 18 рублей до 20 рублей за миллилитр, на весь 2024 год – до 21 рубля, на 2025 год – до 22 рублей, а на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания – до 8669 рублей, 9016 рублей и 9377 рублей за килограмм, соответственно.

В свою очередь, акциз на сигареты и папиросы повышается с 1 марта по 31 декабря 2023 года до 2603 рублей за 1000 штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3536 рублей за 1000 штук, на 2024 год – до 2707 рублей плюс 16%, но не менее 3678 рублей, на 2025 год – до 2815 рублей плюс 16%, но не менее 3825 рублей, соответственно.

Москва, Иван Бабурин

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