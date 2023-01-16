Берлин учредил компанию-оператора всех плавучих терминалов по приему СПГ

Министерство экономики ФРГ в понедельник, 16 января, заявило, что правительством страны учреждена компания – оператора всех плавучих терминалов по приему сжиженного газа (СПГ) в Германии Deutsche Energy Terminal GmbH (DET), сообщают СМИ.

В сообщении немецкого минэкономики говорится, что Deutsche Energy Terminal GmbH (DET), будет управлять двумя готовыми к эксплуатации из пяти запланированных регазификационными установками в городах Вильгельмсхафен и Лубмин. Еще две установки для приема СПГ появятся в ФРГ в ближайшие месяцы. DET будет отвечать за финансовое и техническое управление терминалами.

Следует отметить, что суммарная мощность всех четырех терминалов оценивается в 33 млрд куб. м. газа в год, при том, что по «Северному потоку» в 2021 году было поставлено порядка 60 млрд. кубических метров газа.

Берлин, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»