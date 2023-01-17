МВФ прогнозирует замедление мировой инфляции в ближайшие два года

Первый заместитель управляющего директора Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат во время выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе во вторник, 17 января, заявила, что в 2023 и 2024 годах глобальная инфляция будет замедляться, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Гопинат сказала: «Если наши прогнозы верны, в этом и следующем году инфляция в глобальном масштабе замедлится. Однако за последнее время произошло множество событий, которых никто не ожидал, так что все может пойти ужасно неправильно. Необходимо радоваться тому факту, что инфляция возвращается к разумному уровню».

«Что касается фрагментации в экономике, мы действительно хотим, чтобы страны могли работать вместе, чтобы найти решения, и, возможно, я бы сказала, что как минимум, когда речь идет о таких вещах, как: экспорт продуктов питания, экспорт удобрений, основных предметов первой необходимости», – отметила первый зам. управляющего директора МВФ.

Отметим, что ранее сегодня директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева во время выступления на ВЭФ отмечала, что фрагментация экономики может привести к потере минимум 0,2% мирового ВВП, и это при условии, что страны сумеют приспособиться и смогут наладить надежные цепочки поставок. Если этого не удастся, то стоимость убытков составит порядка 7% мирового ВВП, т.е. – порядка 7 триллионов долларов

Давос, Иван Бабурин

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