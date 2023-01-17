СМИ: В преддверии запрета поставок из России Европа запасается дизтопливом

Европа торопится запастись российским дизельным топливом до того, как запрет на российский импорт может привести к росту цен, – сообщает CNN.

Директор по исследованиям Wood Mackenzie Марк Уильямс в интервью телеканалу сказал: «Запрет ЕС ужесточит мировой рынок дизельного топлива. Мы ожидаем роста цен на дизельное топливо в Европе. Мы ожидаем всплеск в феврале-марте. По подсчетам Wood Mackenzie, цена барреля дизельного топлива в первые три месяца 2023 года составит в среднем 40 долларов. Это на колоссальные 470% выше средней цены за весь 2021 год».

Со своей стороны, поставщик энергетических данных Vortex сообщил, что в первые две недели января 2023 года европейские страны скупили почти 8 млн. баррелей российского дизельного топлива, что примерно соответствует объему импорта в это же время в прошлом году. Импорт в четвертом квартале 2022 года вырос почти на 19% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

«Россия является крупнейшим поставщиком дизельного топлива в ЕС, на долю которого в прошлом году пришлось 29% всего импорта», – сообщили в независимой компании по энергетическим исследованиям и бизнес-аналитике Rystad Energy.

Брюссель, Иван Бабурин

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