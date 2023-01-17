Крупнейшая немецкая нефтегазовая компания заявила об уходе из России

Крупнейшая немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea во вторник, 17 января, объявила о намерении покинуть Россию и выйти из активов в РФ, – сообщают СМИ.

В сообщении Wintershall говорится: «Wintershall Dea объявила сегодня о намерении покинуть Россию в соответствии с решением правления, утвержденным наблюдательным советом. Компания покинет Россию упорядоченным образом и в соответствии со всеми действующими юридическими обязательствами»

Свое решение в компании объяснили мерами российского правительства, которое запретило «Газпрому» покупать газ у совместных с Wintershall совместных предприятий ниже определенного лимита. Общий убыток от ухода в компании оценили в €5,3 млрд.

Кассель, Иван Бабурин

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