Шольц: Мы легко переживем отсутствие российского газа

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во вторник, 17 января, заявил, что Германия легко переживет последствия полного прекращения поставок российского газа, – сообщает телеканал Bloomberg.

В интервью телеканалу Шольц сказал: «Я абсолютно уверен в том, что ухода в рецессию не произойдет. Мы показали, что мы способны реагировать на очень сложные ситуации. Я думаю, никто не ожидал, что мы легко переживем ситуацию, при которой поставки российского газа в Германию и Европу полностью прекратятся. Но мы преодолели это при помощи всех тех решений, которые были нами приняты».

«Для замены российского газа были заново запущены 20 угольных станций, на прошлой неделе запущен новый терминал для приема сжиженного природного газа, второй за год. Третий терминал будет открыт на следующей неделе. Введение мер экономии летом и осенью позволило заполнить газовые хранилища. Все это позволит Германии пережить кризис и избежать рецессии в экономике. Стратегия на замену российского газа альтернативными поставками будет продолжена», – заявил германский канцлер.

Берлин, Иван Бабурин

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