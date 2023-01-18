Саудовская Аравия готова перейти на расчеты в нацвалютах

Власти Саудовской Аравии готовы к взаиморасчетам с другими странами без участия американского доллара. Об этом заявил министр финансов Мохаммед Аль-Джадаан.

«Нет никаких проблем с обсуждением того, как мы урегулируем наши торговые соглашения, будь то в долларах США, евро или саудовском риале. Я не думаю, что мы отказываемся или исключаем какое-либо обсуждение, которое поможет улучшить торговлю во всем мире», – цитирует саудовского министра Bloomberg.

По его словам, расчеты в национальных валютах укрепят торговые отношения королевства с ведущими мировыми экономиками, в том числе с КНР. Связь Эр-Рияда с Пекином Аль-Джадаан назвал стратегической, наряду с США и Европой.

«Мы вкладываем значительные средства в эти страны и будем продолжать искать возможности для инвестиций. Очень важно обеспечить стабильность», – заключил глава Минфина Саудовской Аравии.

Эр-Рияд, Зоя Осколкова

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