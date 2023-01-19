Минфин США приступил к принятию чрезвычайных мер во избежание дефолта страны

Министр финансов США Джанет Йеллен в четверг, 19 января, заявила о принятии чрезвычайные мер во избежание дефолта в связи с достижением установленного законом потолка госдолга, – сообщают СМИ.

В письме, которое глава американского минфина направила членам Конгресса США, говорится: «Данное письмо направлено, чтобы уведомить вас о чрезвычайных мерах, которые Минфин США начал принимать сегодня».

Следует напомнить, что министерство финансов США ранее предупреждало, что Соединенные Штаты 19 января превысят установленный законом потолок госдолга, определенный на уровне $31,4 трлн.

Вашингтон, Иван Бабурин

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