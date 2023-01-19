В Варшаве считают, что конфликт на Украине негативно скажется на странах в зоне «евро»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге в четверг, 19 января, заявил, что, если конфликт на Украине не закончится до конца года, это негативно отразится на экономике стран зоны «евро», – сообщает ТАСС.

В ходе общения с журналистами Моравецкий сказал: «С экономической точки зрения, если война не закончится до конца этого года и будет продолжаться, то думаю, что это перерастет как минимум в очередные сниженные прогнозы экономического роста, а скорее, в усиливающуюся рецессию в зоне евро. При этом, США, по всей видимости, будут иметь довольно приличный рост на уровне около 2% в этом году. США не ощущают последствий военных действий на Украине, так как имеют большие запасы сланцевого газа и нефти».

«В Европе явно чувствуется страх, что рецессия может быть еще сильнее, что она может быть долговременной. В западных столицах все чаще возникает вопрос, где конец этой войны?» – отметил глава польского правительства.

Варшава, Иван Бабурин

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