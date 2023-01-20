В Германии зафиксирован рекордный с 1949 года рост производственных цен

Федеральное статистическое управление ФРГ в пятницу, 20 января, сообщило, что в Германии производственные цены выросли в 2022 году по сравнению с 2021 годом на 32,9%, что стало рекордом с 1949 года, – передают СМИ.

В сообщениях СМИ со ссылкой на опубликованный ведомством отчет, говорится, что «зафиксированный среднегодовой рост производственных цен является самым высоким, начиная с 1949 года. Для сравнения, в 2021 году производственные цены выросли по сравнению с 2020 годом на 10,5%».

Федеральное статуправление ФРГ называет главной причиной такого резкого роста производственных цен ведомство подорожание энергии.

«Без учета цен на энергию, производственные цены в 2022 году были на 14% выше, чем в 2021 году. Производственные цены в 2021 году были без учета цен на энергию на 6,1% выше, чем в предыдущем году. В декабре 2022 года производственные цены в Германии были на 21,6%, в ноябре на 28,2%, а в октябре на 34,5% выше чем в аналогичные периоды предыдущего года. Пик роста производственных цен пришелся на август и сентябрь 2022 года, тогда производственные цены выросли на 45,8% по сравнению с августом и сентябрем 2021 года», – говорится в отчете ведомства.

Кроме того, статуправление отметило, что «резкий рост производственных цен присутствовал уже в самом начале 2022 года. Так производственные цены в январе 2022 года были на 25% выше, чем в январе 2021 года».

Берлин, Иван Бабурин

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