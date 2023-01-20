В Чечне планируют производить «Джихад-машины»

В правительстве Чечни в пятницу, 20 января, заявили, что ведут переговоры о запуске производства легкого военного автомобиля под названием «Джихад-машина» на базе завода «Чеченавто», – сообщает ТАСС.

Собеседник агентства, в частности, сказал: «Накануне председатель правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев и министр промышленности и энергетики региона Адам Хакимов провели ряд рабочих встреч с руководящим составом Минпромторга РФ. В рамках этих встреч обсуждался вопрос запуска производства «Джихад-машины» на производственной базе ООО «Чеченавто» с последующим проведением испытаний в Российском университете спецназа».

Грозный, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»