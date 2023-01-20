В Вашингтоне заявили, что из-за невозможности США платить по долгам в кризисе может оказаться весь мир

Министр финансов США Джанет Йеллен в пятницу, 20 января, заявила, что невозможность правительства Соединенных Штатов платить по своим обязательствам приведет к рецессии в американской экономике и может спровоцировать глобальный финансовых кризис, – сообщает CNN.

В интервью телеканалу глава американского минфина сказала: «Невозможность проводить запланированные платежи, независимо от того, идет ли речь о держателях облигаций или о получателях социальной защиты, или о наших военных, без сомнения приведет к рецессии в экономике США и может спровоцировать глобальный финансовый кризис. Если это случится, стоимость заимствований для нас вырастет и каждый американец увидит, что их расходы на заимствования также увеличатся. Многие потеряют работу».

«В результате невозможности платить по счетам рейтинг долговых обязательств США может быть понижен. Это определенно подорвет роль доллара как резервной валюты, которая используется в операциях по всему миру», – подчеркнула Йеллен.

Напомним, накануне глава американского минфина заявила, что уведомила конгресс о начале применения «экстраординарных мер» в связи с расчетным достижением потолка государственного долга.

Госдолг США на сегодняшний день составляет 31,381 триллиона долларов.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»