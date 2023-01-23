Штрафы и тюремный срок: в России хотят уголовно наказывать за продажу контрафактных сигарет

Минфин России предложил ввести уголовную ответственность за производство и продажу табачной продукции без лицензии. В случае принятия соответствующего закона производителям и поставщикам контрафакта будет грозить штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей. Максимальное наказание составит три года лишения свободы, сообщает РБК.

Инициатива уже направлена в правительство РФ. Проект согласован с Минсельхозом, МВД, Минэкономразвития, Росалкогольрегулированием и Минпромторгом. Отмечается, что выделения дополнительных бюджетных средств при этом не потребуется.

Регулировать оборот табачной продукции предложено по аналогии с уже налаженной системой государственного регулирования и контроля алкогольного рынка.

В пояснительных материалах говорится, что меры обусловлены ростом доли теневого сектора в табачной отрасли. По оценкам экспертов, доля контрафактной табачной продукции на российском рынке увеличилась с 1,5% в 2016 году до 10,7% в 2021 году.

Отмечается, что изменения в законодательстве приведут к постепенному снижению доли нелегального рынка табачной продукции, которая в итоге составит 10% к 2024 году, 8% – к 2026 году, 5% – к 2028 году. Это, как рассчитывают авторы инициативы, принесет в бюджет дополнительно 34 млрд рублей в 2024 году, около 50 млрд рублей – в 2026 году, 74 млрд рублей – в 2028 году.

Москва, Наталья Петрова

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