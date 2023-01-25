В ООН оценили экономики Украины, России и США

Организация Объединенных Наций (ООН) в среду, 25 января, обнародовала доклад «Мировое экономическое положение и перспективы», в котором оцениваются экономики Украины, России и США, – сообщают СМИ

Так, в докладе ООН говорится, что в 2022 году экономика Украины сократилась более чем на 30%.

«Экономика Украины сократилась более чем на 30% в 2022 году из-за массового разрушения ее физической инфраструктуры, сбоев в производственной и торговой деятельности, значительного сокращения рабочей силы и крупномасштабного перемещения населения. …Постконфликтное восстановление потребует огромных финансовых ресурсов».

Что касается российской экономики, то в ООН посчитали и пришли к выводу, что она в 2022 году сократилась примерно на 3%, тогда как прогнозировалось падение на 15%.

«После начала войны на Украине первоначальные ожидания сводились к сокращению российской экономики примерно на 10-15% в 2022 году. По факту сокращение составило всего около 3%. …Высокий уровень запасов позволил многим фирмам поддерживать производство в течение некоторого периода, в то время как действия Центрального банка поддерживали финансовую стабильность. Сильное укрепление российской валюты из-за значительного профицита счета текущих операций и контроля за движением капитала способствовало стабилизации инфляции и отмене первоначального ужесточения денежно-кредитной политики, восстановлению кредитных потоков в частном секторе. … В 2023 году российская экономика сократится еще на 2,9%, если ничего не изменится», – говорится в докладе.

Оценивая экономическую ситуации в США в докладе ООН «Мировое экономическое положение и перспективы» сообщается, что ближнесрочные экономические перспективы в США начали быстро ухудшаться во второй половине 2022 года.

«Ближнесрочные экономические перспективы Соединенных Штатов Америки начали быстро ухудшаться во второй половине 2022 года на фоне растущих опасений по поводу безудержной инфляции, подрывающей рост производства. …Инфляция потребительских цен резко выросла с 1,4% в декабре 2020 года до 9,1% в июне 2022 года, при этом в 2021 году среднемесячная инфляция цен составляла 4,7%. … Большую часть 2021 года политики рассматривали инфляционное давление как преходящее и ожидали, что оно исчезнет с возобновлением работы экономики. Но инфляция продолжала расти в 2022 году», – говорится в докладе ООН.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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