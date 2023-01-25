Французский производитель бытового электрооборудования уходит из России

Французская компания производитель электрооборудования Legrand, открывшая свое первое представительство в России в 1993 году и имеющая два завода в Ульяновской области, объявила об уходе из страны, – сообщают СМИ.

В заявлении, размещенном на сайте компании, говорится: «В свете меняющейся ситуации, в частности растущих операционных трудностей и неопределенности, Legrand решила уйти из России и рассматривает различные варианты, чтобы обеспечить передачу своего бизнеса на наилучших условиях. .. В 2022 году на продажи в России приходилось 1,5% от общих объемов. В связи с уходом из России активы на €150 млн. будут признаны обесценившимися».



«Legrand выпускает устройства для систем «умного» дома, зарядные устройства, в том числе для электромобилей, удлинители, выключатели, кабели, оборудование для домофонов и т.д. В России представлены бренды BTicino, Cablofil, Estap, Vantage, Minkels, Raritan, «Контактор» и др.», – говорится на сайте компании.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»