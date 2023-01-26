США ввели санкции против Мантурова, Минниханова с женой и еще 14 россиян

Министерство финансов США в четверг, 26 января, внесло в санкционный SDN-List, предусматривающий замораживание активов и запрет на поездки, 17 россиян, в том числе главу минпромторга РФ Дениса Мантурова, главу республики Татарстан Рустама Минниханова, главу концерна «Калашников» Алана Лушникова и других, – сооюбщают СМИ.

В сообщении, распространенном американским минфином, говорится, что в SDN List внесены глава минпромторга РФ Денис Мантуров, главу республики Татарстан Рустам Минниханов с супругой Гульсиной, глава концерна «Калашников» Алан Лушников,

Санкции также введены в отношении совладельца угольных активов (ЯТЭК, Эльгинское месторождение, бывший «Сибантрацит» и др.) бизнесмена Сергея Адоньева, а также Сергея Батехина, много лет занимавший исполнительные должности в структурах «Интерроса». Кроме того, рестрикции распространены на две структуры холдинга «Интеррос», которые недавно были перерегистрированы с Кипра в специальный административный район в Приморье – «Интеррос Инвест» и «Интеррос Капитал», а также кипрскую Whiteleave Holdings limited.

В санкционные списки минфина США также значатся несколько структур РФ, связанных с судостроением, оборонной промышленностью, а также компании по сервисному обслуживанию авиационной техники и предоставлению услуг в области информационной безопасности. Среди которых – ФГУП «НПП «Гамма», Национальная авиационно-сервисная компания, АО «Терра», ООО «Калейдоскоп». Также в SDN List попала чартерная авиакомпания «Авиакон Цитотранс».

Вашингтон, Иван Бабурин

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