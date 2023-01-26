СМИ: ЕС рассматривает «потолок цены» для российского дизтоплива на уровне $100 за баррель и ниже

Евросоюз (ЕС) рассматривает возможность ограничения цены на российское дизельное топливо на уровне $100 за баррель, а при покупке нефтепродуктов со скидкой ограничение будет на уровне $45, – сообщает в четверг, 26 января агентство Bloomberg.

Агентство со ссылкой на источники пишет, что «цифры еще могут измениться, поскольку дипломаты ЕС обсудят ограничение цен на нефтепродукты в пятницу. Переговоры могут занять несколько дней».

Напомним, что с 5 декабря 2022 года страны G-7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем нефть из России на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий, а с 5 февраля текущего года начнут действовать предельные цены на российские нефтепродукты.

Брюссель, Иван Бабурин

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