Выходец из России заплатил больше всех налогов в Великобритании в 2022 году

Выходец из России Александр Герко стал крупнейшим налогоплательщиком Великобритании по итогам 2022 года. Об этом свидетельствует ежегодный налоговый рейтинг, опубликованный газетой The Times.

По данным издания, основатель трейдинговой компании XTX Markets Александр Герко заплатил налогов на 487,4 млн фунтов стерлингов (больше 600 млн долларов). Герко родился в России и получил британский паспорт в 2016 году. В декабре 2022 года он сообщил, что завершил процесс выхода из российского гражданства.

На втором месте рейтинга – совладельцы букмекерской компании Bet365 Дениз, Джон и Питер Коутс, перечислившие в британский бюджет 460 млн фунтов стерлингов (570 млн долларов) налогов.

Третью строчку занимает британский миллиардер Стивен Рубин, владелец компании Pentland Group. Налоговые отчисление Рубина в 2022 году достигли 392 млн фунтов стерлингов (485 млн долларов).

Уточняется, что в рейтинге The Times учитывается уплаченный корпоративный налог, налог на дивиденды, налог на прирост капитала, подоходный налог, налоги на заработную плату, а также пошлины.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»