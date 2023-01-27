Миллионы британских пенсионеров призвали вернуться на работу

Министр финансов Великобритании Джереми Хант призвал вернуться к работе миллионы людей, досрочно вышедших на пенсию по болезни, – сообщает в пятницу, 27 января, The Independent.

В обращении Ханта к британцам говорится: «Британия нуждается в вас. И мы рассмотрим условия, необходимые для того, чтобы работа стоила вашего времени. Настало время для фундаментальной программы, чтобы дать возможность работать людям с хроническими заболеваниями, включая психические».

Лондон, Иван Бабурин

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