В Лондоне будет запущен «параллельный рынок» в обход «ценового потолка» на российский газ

Биржевой оператор ICE (Intercontinental Exchange Inc.), управляющий европейским газовым хабом TTF (Title Transfer Facility), в понедельник, 30 января, заявил, что запустит параллельный рынок в Лондон, чтобы помочь трейдерам обходить вводимый Евросоюзом механизм «ценового потолка» на газ из России, – сообщают СМИ.
В официальном сообщении лондонской ICE говорится: «Новый рынок для фьючерсов и опционов на TTF начнет работать на лондонской площадке ICE Futures Europe с 20 февраля, спустя пять дней после того, как ЕС введет потолок цен на газ».
Лондон, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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