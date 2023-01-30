Мишустин подписал постановление, разъясняющее реализацию указа президента РФ об ответных мерах на потолок цены на российскую нефть

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому правительство РФ утвердило порядок исполнения указа президента о запрете поставок нефти по контрактам, предусматривающим ценовой потолок.

В документе, опубликованном в понедельник, 30 января, говорится: «Минэнерго и Минфин РФ до 1 марта должны утвердить порядок мониторинга цен на российскую нефть, поставляемую на экспорт. При этом российские компании-экспортеры по запросу Минэнерго ежемесячно предоставляют информацию о контрактах и ценах, а также данные о мониторинге неприменения механизма фиксации цен до конечного покупателя».

«Если таможенные органы при декларировании грузов выявят применение потолка цены, их транспортировка по РЖД и трубопроводам «Транснефти» из России в государства Евразийского экономического союза будет запрещена», – отмечается в постановлении.

Напомним, что в конце 2022 года президент России Владимир Путин своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (потолка), введенного США и другими недружественными странами.

Москва, Иван Бабурин

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