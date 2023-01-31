Росавиация: Западные санкции направлены на уничтожение российской авиации

Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько во вторник, 31 января, заявил, что беспрецедентные западные санкции, которые включают запрет на поставки в Россию самолетов и комплектующих к ним, а также закрыли европейский рынок для российских авиакомпаний, направлены на уничтожение авиации в России, – пишет РБК.

В интервью РБК, комментируя заявление главы генерального директората по мобильности и транспорту Еврокомиссии Хенрика Хололея, сделанное в марте 2022 года о введении ограничений в ответ на начало СВО России на Украине, Нерадько сказал: «Да, было такое откровенное заявление высокопоставленного европейского чиновника, которое, видимо, он долго вынашивал. Не получилось. По одной простой причине – все, кто отвечает у нас за авиацию, приняли своевременные и правильные решения в ответ на действия тех, кто присоединился к санкциям».



«Авиация – это глобальная система экономических взаимоотношений. Поэтому прекратить международное сотрудничество из-за решения ряда государств, которые ввели санкции против отечественной гражданской авиации, невозможно. Россия продолжает взаимодействие с авиационными властями дружественных государств, с международными организациями, работающими в области гражданской авиации, а также ведутся «неофициальные контакты» с партнерами из стран, которые ввели санкции. Но только не такие публичные, как раньше», – заявил глава Росавиации и добавил, что главной своей задачей считает «преодоление последствий санкций».

Следует отметить, что в 2022 году российские власти выделили более 172 млрд. рублей на поддержку гражданской авиации.

Москва, Иван Бабурин

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