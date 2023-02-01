Производство легковых автомашин в России в 2022 году рухнуло до исторического минимума

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в среду, 1 февраля, опубликовала данные, согласно которым производство легковых автомобилей в России в 2022 году на фоне введения масштабных санкций и ухода из страны иностранных автоконцернов упало на 67% – до 450 тысяч единиц, что соответсвует историческому минимуму, – сообщает Интерфакс.

Согласно обнародованной ведомством информации, в декабре 2022 года выпуск легковых автомобилей стал самым высоким с марта, показав рост к показателю ноября 1,7 раза (на 70%), до 40,3 тысячи штук (-68% к уровню декабря 2021 года).

Интерфакс пишет, что самое глубокое годовое падение производства в современной российской истории до этого фиксировалось Росстатом в 2009 году. Тогда, в период кризиса в мировой экономике и автопроме, было выпущено 597 тысяч легковых машин (-59,4% к 2008 году).

«В 2022 году после майского обвала до отметки в 3,7 тысячи штук производство легковых машин восстанавливалось и к августу доросло до 24,7 тысячи единиц в месяц. В сентябре оно впервые с мая снизилось (до 23,8 тысячи штук), в октябре – подскочило месяц к месяцу на треть (до 37,3 тысячи), в ноябре – вновь сократилось, до 23,7 тысячи. Достигнув в декабре отметки в 40,3 тысячи штук, оно стало самым высоким с марта, когда было выпущено 40,9 тысячи машин», – говорится в сообщении Росстата.

Что касается выпуска грузовых автомобилей, согласно данным статистического ведомства, «за 2022 год грузовиков было произведено 141 тысяча штук (-24,3%). В декабре их выпуск составил 15,3 тысячи штук (-25,5% г/г и +35,9% к ноябрю).

Выпуск автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн в 2022 году снизился на 15,2%, до 12,5 тысячи единиц. В декабре их производство составило 1,4 тысячи штук (-22,7% г/г и +10,8% к ноябрю)».

«Производство двигателей внутреннего сгорания за прошлый год, по данным Росстата, сократилось на 33,1%, до 228 тысяч единиц. В декабре оно составило 17,2 тысячи штук (-60,2% г/г, +6,2% к ноябрю)», – сообщили также в Росстате.

Москва, Иван Бабурин

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