В Крыму национализируют 12 украинских банков

Госсовет республики Крым в понедельник, 1 февраля опубликовал проект постановления, согласно которому планируется национализировать имущество 12 банков Украины, – передает ТАСС.

Агентство сообщает, что согласно постановлению руководства Крыма, национализации подлежит имущество банка «Финансы и кредит», банка «Форум», «Укрсиббанка», «Имэксбанка», «Пиреус банка МКБ», АБ «Экспресс-банка», «Акционерного Проминвест банка», «Украинского акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка», «Укрсоцбанка», «Государственного экспортно-импортного банка Украины», «МТБ банка» и КБ «Надра».

Указанным банкам принадлежат жилые дома, склады, земельные участки, магазины, офисы и гостиницы в Симферополе, Ялте, Феодосии, Евпатории, Алуште и других городах и районах Крыма», – говорится в проекте постановления Госсовета республики Крым.

В обнародованном документе также, говорится, что национализации подлежат: «Имущество пансионата «Прибрежный» в Ялте. По указанным адресам располагается Ripario Hotel Group. Изъятию подлежат спальные корпуса, клубы, бассейн, здание летнего кинотеатра, бильярдная, склады, общежития и мастерские. В Евпатории будет национализирован Международный детский медцентр «Чайка», включая дворец культуры, летний кинотеатр, лодочную станцию и восемь корпусов. В Феодосии будут изъяты две спортивные площадки ООО «Футбольный клуб «Динамо Киев».

Симферополь, Иван Бабурин

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