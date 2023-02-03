СМИ: Польша планирует вдвое сократить поставки российской нефти по «Дружбе»

Варшава планирует вдвое сократить импорт российской нефти по трубопроводу «Дружба» в феврале, – сообщает в пятницу, 3 февраля, агентство Bloomberg.

Агентство со ссылкой на источники пишет, что «в феврале планируется импорт около 220 000 тонн по сравнению с 500 000 тонн в январе. Столь резкое падение вызвано тем, что крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen решила не продлевать контракт с «Роснефтью», в то время как контракт с компанией «Татнефть» продолжает действовать».

В комментарии Bloomberg польская компания Orlen заявила, что «90% сырой нефти, которая перерабатывается на заводах, теперь будет поступать от других поставщиков, кроме России».

«Действовавший ранее контракт Orlen с «Роснефтью» истек в январе, он предусматривал поставки до 300 тыс. тонн сырья в месяц. При этом контракт Orlen с фирмой «Татнефть», который был заключен на 200 тыс. тонн нефти в месяц продолжает действовать, его срок истекает в декабре 2024 года. Заменить российскую нефть Варшава намерена поставками из регионов Персидского залива, США и Северного моря», – пишет Bloomberg.

Варшава, Иван Бабурин

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