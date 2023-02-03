Страны ЕС согласовали потолок цен на нефтепродукты из России

Шведское председательство в Совете ЕС вечером в пятницу, 3 февраля, заявило, что постпреды стран Евросоюза согласовали потолок цен на российские нефтепродукты, – сообщает агентство Reuters.

Агентство пишет, что страны ЕС достигли договоренности об уровне потолка цен с 5 февраля на дизель на уровне $100 за баррель и на дисконтную нефтепродукцию – $45 за баррель.

Со своей стороны, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также в пятницу вечером в своем микроблоге в Twitter написала: «С воскресенья ЕС введет потолок цен на российские нефтепродукты».

Следует напомнить, что с 5 февраля на территории ЕС вступает в силу в полном объеме нефтяное эмбарго, согласованное в начале июня 2022 года, включающее запрет на закупки российских нефтепродуктов, но которое не распространяется на Венгрию.

Брюссель, Иван Бабурин

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