СМИ: США могут обложить российский алюминий двухстопроцентной пошлиной

Пошлину в 200% на закупаемый в России алюминий могут на этой неделе ввести США, – сообщает агентство Bloomberg.

Агентство со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, пишет: «Соединенные Штаты для продолжения давления на Москву на этой неделе готовятся ввести 200-процентный тариф на алюминий российского производства. Такая мера, по сути, означает для США прекращение закупок российского алюминия, доля которого до сих пор составляла 10% американского импорта».

Вашингтон, Иван Бабурин

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