Израильтян призвали к экономии электроэнергии

Управляющая электросетями Израиля государственная компания «Нога» в понедельник, 6 февраля, призвала израильтян снизить потребление электричества в вечерние часы, – сообщают израильские СМИ.

В сообщении госкомпании, в частности, говорится: «С 18:00 до 21:30 не рекомендуется включать стиральные и посудомоечные машины, а также другие электроприборы, в использовании которых нет необходимости в это время. В 17:00 потребляемая мощность в энергосистеме Израиля составляет 12,717 МВт, запас системы составляет 2,188 МВт. Ожидаемая потребляемая мощность в час пик, в 18:59, – 13,621 МВт.»

«Возможны перебои с подачей электроэнергии в ближайшие дни. Перебои возможны из-за повышенной нагрузки на электросети, а также из-за неисправностей, вызванных штормом «Барбара», – сообщили в «Ноге».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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