Саудовская Аравия понимает цену на нефть

Госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повышает цену на нефть с поставками в марте для США, Азии и Европы, – передает в понедельник, 6 февраля, агентство Bloomberg.

В сообщении агентства говорится: «Флагманский сорт компании «Arab Light» был поднят на 2 доллара за баррель выше регионального эталона, что на 20 центов больше, чем цена в этом месяце. Это первое повышение цены с сентября и это повышение идет вразрез с мнением трейдеров, которые ожидали понижение цены на 20 центов».

«Цена на нефть для европейских покупателей повышена на 2 доллара за баррель, для США – на 30 центов за исключением самого «легкого» сорта, цена которого не изменится. Для Азии нефть подорожает на 0,2-0,6 доллара за баррель. Исключением станет сорт Arab Extra Light, цена которого снизится на 1,3 доллара за баррель, в результате чего он будет стоить на $2,25 за баррель больше, чем корзина нефти Оман/Дубай», – сообщает Bloomberg.

Эр-Рияд, Иван Бабурин

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