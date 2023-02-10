Российские фермеры предложили отменить акциз на дизтопливо для аграриев

Президент АККОР (Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России) Владимир Плотников на XXXIV в Москве съезде ассоциации в пятницу, 10 февраля, предложил отменить акциз на дизтопливо для аграриев, – сообщает Интерфакс.

Во время своего выступления Плотников сказал: «Цены на ГСМ в том году были оправданными и достаточно стабильными, к концу года стали даже меньше в некоторых регионах. Но мы не знаем, какой в этом году цена будет, поэтому предлагаем убрать акцизный сбор на дизтопливо для аграриев – трактора и комбайны не ездят по федеральным трассам. Это справедливое требование, будем добиваться его решения на госуровне».

«АККОР предлагает снять все ограничения на экспорт зерна, в том числе – пошлину. Второе – развернуть закупочные интервенции по всем регионам, нарастить запасы зерна (в интервенционном фонде – ИФ) минимум до 10 млн. тонн. Это оживит зерновой рынок, да и запасы необходимы всегда», – заявил также президент АККОР.

Москва, Иван Бабурин

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