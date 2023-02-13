СМИ: В Польше рост цен на уголь составил 200%

В Польше из-за полного запрета на импорт угля из России, рост цен на это топливо за 2022 год составил от 100 до 200%, – сообщает газета Rzeczpospolita.

В публикации польской газеты говорится, что «несмотря на заявления польских политиков о его увеличении, в Польше снова падает добыча угля. Импорт растет, потому что структура спроса не адаптирована к предложению».

«Агентство по развитию промышленности сообщило, что цены на уголь для польской энергетики в годовом исчислении выросли в 2022 году на 100%, а для теплоснабжения аж на 200%. Польский индекс цен на уголь для энергетики в декабре прошлого года составил 535,13 злотых за тонну, и по сравнению с декабрем 2021 года эта сумма выросла примерно на 100%. Индекс цен угля для теплоснабжения достиг в декабре 2022 года значения 1193,24 злотого за тонну, что на 200%. больше, чем в декабре 2021 года», – пишет Rzeczpospolita

Газета также отмечает, что согласно данным министерства климата и окружающей среды Польши, с января по декабрь 2022 года было импортировано в целом около 19,4 миллиона тонн каменного угля, из которых, по информации министерства государственных активов 15,7 миллиона тонн этого объема составил энергетический уголь.

Варшава, Иван Бабурин

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