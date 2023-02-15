Конгресс США предупредил руководство страны об угрозе дефолта уже летом текущего года

Бюджетное управление конгресса США в среду, 15 февраля, выпустило доклад, в котором говорится, что при сохранении установленных лимитов государственного долга Соединенным Штатам грозит дефолт между июлем и сентябрем текущего года, – сообщают СМИ.

В документе, обнародованном бюджетным комитетом конгресса, в частности, говорится: «Если лимит госдолга не будет изменен, то возможности правительства для привлечения заимствований с использованием экстраординарных мер будут исчерпаны между июлем и сентябрем 2023 года, то есть в четвертом квартале текущего финансового года. Правительству придется отложить производство платежей для некоторых видов деятельности, объявить дефолт по долговым обязательствам или то и другое вместе».

Следует напомнить, что спикер палаты представителей Кевин Маккарти в начале февраля заявил, что они не пойдут на повышение госдолга без реформы государственных расходов. В ответ на это пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что «президент Байден отказывается от каких-либо переговоров по этому вопросу».

Вашингтон, Иван Бабурин

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