В России снизилась задолженность по зарплатам почти на 18%

Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Денис Васильев на заседании комитета Госдумы по контролю в четверг, 16 февраля, заявил, что в России за год почти на 18% сократилась задолженность работодателей по зарплатам, – сообщают СМИ.

Во время своего выступления Васильев сказал следующее: «Отмечается улучшение ситуации с долгами по заработной плате. По данным Росстата, по состоянию на начало этого года, долги сократились примерно на 18% по сравнению с прошлым годом, а по сравнению с 2021 это больше, чем в 2,5 раза. … Также в 2022 году на 17% сократилось количество обращений по вопросам нарушения трудовых прав граждан».

Москва, Иван Бабурин

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