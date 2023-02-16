США и Европа пытаются найти замену российскому урану

Помощник главы министерства энергетики США по международным делам Эндрю Лайт во время выступления на слушаниях в комитете по энергетике и природным ресурсам Сената Конгресса в четверг, 16 февраля, заявил, что его ведомство пытается найти альтернативы российским поставкам обогащенного урана для американских АЭС, – сообщает ТАСС.

В ходе своего выступления чиновники американского минэнерго сказал: «Соединенные Штаты в настоящее время полагаются на Россию в плане поставок 20% обогащенного урана, применяемого в наших коммерческих ядерных реакторах. Это нестабильно со стратегической точки зрения. В соответствии с нашими обязательствами в рамках G-7 министрество энергетики США взаимодействует с другими ведомствами и управлениями, чтобы найти альтернативы».

«Сокращение роли России и Китая в цепочках поставок энергоносителей является жизненно важным для энергетической безопасности и экономики США. Необходимо сокращать зависимость от российского и китайского урана. США следует прекратить направлять доллары Росатому», – заявил Лайт, но, отвечая на вопрос о возможности запрета на поставки российского урана, сказал: «Думаю, что любой запрет на уран должен, безусловно, сопровождаться инвестициями в нашу собственную цепочку поставок».

Следует отметить, что также сегодня генеральный директор по энергетике Европейской комиссии Дитте Юль Йоргенсен на слушаниях в профильном комитете заявила, что в десятый пакет антироссийских санкций атомная энергетика включена не будет, но союзники продолжат работать над снижением зависимости от российского урана.

В частности, Йоргенсен сказала: «Мы представили 10-й пакет санкций вчера, он не включает атомную энергетику. Но мы, конечно, будем смотреть, что произойдет и продолжим работать над нашим решением».

Вашингтон, Иван Бабурин

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