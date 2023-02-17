Минск ввел ограничения на въезд польских грузовиков

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко подписал постановление об ограничении въезда на территорию республики грузовым автомобилям и тягачам, зарегистрированным в Польше, – сообщают СМИ.

В сообщении пресс-служба главы белорусского правительства, распространеннм в пятницу, 17 февраля, говорится: «Движение грузовых автомобилей и тягачей, зарегистрированных в Республике Польша, теперь будет осуществляться для совершения грузовых операций или перецепки только через белорусско-польский участок государственной границы Республики Беларусь. … Постановление принято в связи с закрытием польской стороной с 10 февраля 2023 года автодорожного пункта пропуска «Бобровники» (сопредельный белорусский «Берестовица»)».

Минск, Иван Бабурин

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