У Болгарии не получается войти в еврозону

Министр финансов технического правительства Болгарии Росица Велкова на брифинге в пятницу, 17 февраля, заявила, что страна не сможет в соответствии с ранее заявленными планами вступить в еврозону с 1 января 2024 года, – сообщают СМИ.

Входе общения с представителями СМИ Велкова сказала: «Болгария не войдет в еврозону с 1 января 2024 года, причина в том, что Болгария не выполняет требований по уровню инфляции и не приняла необходимое законодательство. Новая целевая дата – 1 января 2025 года, но все будет зависеть от выполнения обязательных требований по вступлению».

София, Иван Бабурин

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