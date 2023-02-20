ВВП России в 2022 году снизился меньше прогнозов

Федеральная служба государственной статистики РФ в понедельник, 20 февраля, сообщила, что ВВП России в 2022 году снизился на 2,1%, что меньше озвученных ранее прогнозов.

Из данных Росстата следует, что «индекс физического объема ВВП относительно 2021 года составил 97,9 процента. Индекс-дефлятор ВВП за 2022 год по отношению к ценам 2021 года составил 14,3 процента. …По первой оценке, этот показатель составил в текущих ценах 151 455,6 миллиарда рублей»

Следует отметить, что Центробанк в сентябре 2022 года прогнозировал снижение российской экономики на 2,5 %, а минэкономразвития РФ – на 2,9 %.

Согласно прогнозам минэкономразвития в 2023 году ожидает, что ВВП снизится на 0,8%.

В сообщении Росстата сообщается, что «причиной снижения ВВП стало сокращение индекса физического объема добавленной стоимости в таких отраслях, как оптовая и розничная торговля; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений; обрабатывающие производства; транспортировка и хранение».

При этом, указали в ведомстве, «индекс физического объема добавленной стоимости вырос в сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве, строительстве, добыче полезных ископаемых, в гостиничном и ресторанном бизнесе, государственном управлении, информации и связи».

Москва, Иван Бабурин

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