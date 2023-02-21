В ЕС за шесть месяцев потребление газа снизилось почти на 20%

Статистическая служба Евросоюза Eurostat во вторник, 21 февраля, сообщила, что в период с августа 2022 года по январь 2023 года потребление в ЕС природного газа снизилось на 19,3%, по сравнению со средним потреблением голубого топлива за те же месяцы, начиная с 2017 года, – сообщает Интерфакс.

В статистическом отчете Eurostat говорится, что «с августа 2022 года по январь 2023 года наименьшее снижение потребления природного газа за отчетный период среди стран ЕС зарегистрировано в Ирландии: на 0,3%. В Испании – на 13,7% и в Словении – на 14,2%. Только в этих трех странах не достигнут показатель в 15%».

«В других странах-членах Евросоюза потребление снизилось больше целевого показателя в 15%, а в некоторых странах значительно больше – до 40% и более. Так, сильнее всего потребление газа упало в Финляндии – на 57,3%, в Литве – на 47,9% и в Швеции – на 40,2%», – сообщает статистическая служба Евросоюза

Eurostat в своем документе также напоминает, что «регламент Совета ЕС 2022/1369 о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ, являющийся частью плана REPowerEU по прекращению зависимости ЕС от российских ископаемых видов топлива, установил цель сокращения на 15% на период с августа 2022 года по март 2023 года по сравнению со средним показателем за тот же период пяти предыдущих лет подряд».

Брюссель, Иван Бабурин

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