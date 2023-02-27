Киевский режим на помощи США за год «заработал» около 50 миллиардов долларов

Министр финансов США Джанет Йеллен на совместном брифинге с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Киеве в понедельник, 27 февраля, заявила, что с начала конфликта на Украине помощь США в сфере безопасности, экономики, гуманитарной и социальной поддержки составила около $50 млрд дол, – сообщают украинские СМИ.

В ходе общения с предствителями СМИ Йеллен сказала: «С самого начала (СВО-, прим.ред.) Соединенные Штаты стали одним из самых больших доноров, которые на двухстороннем уровне поддерживали стойкость Украины. Сейчас мы можем сказать, что в сфере безопасности, экономики, гуманитарной и социальной поддержки мы предоставили уже около 50 млрд долларов в поддержку страны. В частности, 14 млрд долларов уже предоставлены на поддержку экономической устойчивости Украины, и в ближайшее время планируется предоставить еще 8 млрд долларов на поддержку в данной сфере».

«Мы приветствуем те усилия, которые прилагает президент Зеленский, чтобы обеспечить подотчетность и эффективное управление теми финансовыми ресурсами, которые вы получаете от доноров, чтобы международная поддержка, которая поступает в страну, была прозрачной, и мы все знали, куда расходуются средства», – заявила глава американского минфина и также отметила, что «для передачи Киеву замороженных активов России «есть препятствия».

Джанет Йеллен в частности, сказала: «Все еще существуют значительные юридические препятствия для полной конфискации активов российского Центробанка на сумму $300 млрд, замороженных в результате санкций».

Следует отметить, издание Caribbean News Global в понедельник, 27 февраля, сообщило, что в свою очередь МИД Тайваня заложило в бюджете на 2023 год около $56 млн. на восстановление гражданской инфраструктуры Украины.

«С начала конфликта народ и правительство Тайваня пожертвовали в общей сложности 27 тонн медицинских товаров и более 700 тонн гуманитарной помощи. Помощь украинцам из Тайваня быстро доставлялась через Польшу, Словакию и другие соседние страны», – говорится в публикации Caribbean News Global.

Киев, Иван Бабурин

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