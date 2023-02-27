МИД РФ: Россия не собирается выходить из ВТО

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил, что Россия не собирается отказываться от членства во Всемирной торговой организации (ВТО), поскольку это может привести к искусственной самоизоляции национальной экономики, – сообщает ТАСС.

В интервью агентству Панкин, в частности, сказал: «На сегодняшний день позиция профильных ведомств, включая МИД России, не претерпела изменений – мы по-прежнему считаем ВТО важной и безальтернативной площадкой для отстаивания российских торгово-экономических интересов. Возможный выход РФ из ВТО означал бы фактическое самоустранение от процессов международного разделения труда, привел бы к снижению вовлеченности в глобальные цепочки производства и сбыта, негативно сказался бы на уровне и качестве внешнеэкономических связей. С учетом высокого уровня интеграции России в мировое хозяйство подобный радикальный шаг мог бы привести к искусственной самоизоляции национальной экономики».

«Ни одно государство за историю существования ВТО не отказалось от членства в организации. … Полноправное членство в организации позволяет нашей стране участвовать в разработке и совершенствовании правил глобальной торговли, продвигая и защищая национальные приоритеты в этой области», – отметил российский дипломат.

Москва, Иван Бабурин

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