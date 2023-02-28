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NewDayNews.ru

Вторник, 28 февраля 2023, 10:25 мск

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Илон Маск вновь стал самым богатым человеком в мире

Фото: страница Маска в соцсети

Американский бизнесмен Илон Маск вернул себе звание самого богатого человека в мире. Ранее он уступил титул французскому предпринимателю Бернару Арно.

По данным Bloomberg, акции корпорации Tesla резко выросли почти на 70%, что обеспечило рост благосостояния Маска. Как говорят аналитики, инвесторы снова стали рисковать на фоне признаков экономического роста и медленных темпов повышения процентных ставок ФРС.

Кроме того, Tesla немного снизила цены на некоторые модели своих электромобилей, тем самым подстегнув спрос на всю линейку.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, в активе Маска 187,1 млрд долларов. Арно остается на втором месте с капиталом в размере 185,3 млрд долларов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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