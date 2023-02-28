СМИ: Европейские авиакомпании из-за закрытия неба над Россией жалуются на «нечестную конкуренцию» со стороны Китая

Европейские авиакомпании заявляют о «несправедливом преимуществе» китайских авиаперевозчиков летать над Россией. Европейцы предупреждают, что им будет трудно конкурировать с китайскими соперниками по мере возобновления туристического рынка после локдаунов Covid-19, потому что они вынуждены летать более длительными маршрутами в Азию, чтобы избежать полетов над Россией, – сообщает во вторник, 28 февраля, британское издание The Financial Times.

В интервью изданию исполнительный директор Air France-KLM Бен Смит заявил, что «у китайских авиакомпаний есть несправедливое преимущество перед европейскими перевозчиками, которым запретили входить в российское воздушное пространство год назад. Между Парижем и Сеулом время полета возросло на три часа. Китайские же перевозчики все еще могут летать над Россией и предлагают более короткие маршруты в Европу».

В свою очередь, исполнительный директор Finnair Топи Маннер также заявил, что европейские авиакомпании находятся в «значительно» невыгодном положении по сравнению с Китаем.

«Главная авиакомпания Финляндии построила бизнес на преимуществах своего географического местоположения, чтобы предложить быстрые перелеты в Азию через север России, и сильно пострадала от внезапного закрытия воздушного пространства страны в прошлом году. Рейсы Finnair между Хельсинки и Токио теперь занимают более 13 часов, по сравнению с 9,5 часами до закрытия Россией воздушного пространства», – говорится в публикации The Financial Times.

Лондон, Иван Бабурин

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