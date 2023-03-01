Белоруссия удвоит экспорт продуктов в Китай

Белоруссия планирует удвоить объемы поставок продовольствия в Китай в 2023 году. В прошлом году экспорт вырос на 40%, рассказал белорусский министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло.

В 2022 году объем продовольственного экспорта из Белоруссии в Китай превысил 500 млн долларов. Поставки растут ежегодно шестой год подряд, добавил министр.

«Это рост более чем на 40%, но это все равно не те цифры. На этот год мы поставили амбициозную задачу подойти к 900 млн долларов. Думаю, мы с ней справимся», – приводит слова Брыло агентство «Белта».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита в Пекин анонсировал наращивание интенсивности двусторонних отношений. Он назвал всеобъемлющей дружбу Китая и Белоруссии, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«У нас предложений много, планов очень много, которые будут выгодны и Беларуси, и Китаю. Давайте вместе будем интенсифицировать наши отношения во благо наших народов. Нет закрытых тем для вас, нет закрытых регионов, наша дружба стала всепогодной, всеобъемлющей. И в этом ключе мы готовы действовать и идти навстречу китайскому народу», – сказал Лукашенко.

Пекин, Наталья Рязанова

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