В России впервые с прошлого года зафиксирована дефляция

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в среду, 1 марта, сообщила, что в период с 21 по 27 февраля впервые с сентября 2022 года в России зафиксирована недельная дефляцию на уровне 0,02%. При этом также сообщается, что с начала года на 1,28% выросли цены.

Согласно статистики Росстата, дефляция в последнюю неделю февраля произошла на фоне снижения цен на плодоовощную продукцию, прежде всего огурцы (минус 7,6%), и на авиаперелеты в эконом-классе (минус 3,7%).

«За период с 21 по 27 февраля 2023 года индекс потребительских цен составил 99,98%, с начала февраля – 100,44%, с начала года – 101,28%», – сообщили в ведомстве.

По данным Росстата, в период с 21 по 27 февраля цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 0,8% (на предыдущей отчетной неделе был рост – на 1,2%). В частности, цены на огурцы снизились на 7,6%, на картофель – на 0,4%, на капусту – на 0,3%. В то же время цены на лук выросли на 3,4%, бананы подорожали на 2,7%, помидоры – на 2,4%, свекла – на 1,3%, морковь – на 1,2%, яблоки – на 0,5%.

Кроме того, сообщается, что гречка подешевела на 1%, вермишель и мясо кур – на 0,56% и 0,51% соответственно Также снизилась цена на муку и макаронные изделия – на 0,45% и 0,41%, пшено – на 0,28%, а маргарин, чай и соль – на 0,2%.

Сильнее всего подорожали яйца – на 0,7%. Кроме того, мясные консервы для детского питания выросли в цене – на 0,54%, вареная колбаса – на 0,42%, пастеризованное молоко, творог, сухие молочные смеси для детского питания, сахар, ржаной хлеб выросли в цене в среднем на 0,1%.

Что касается непродовольственных товаров первой необходимости, согласно Росстату, рост цен на зубные пасты составил 0,5%, спички и сухие корма для домашних животных выросли на 0,3%. Одновременно с этим цены на пеленки для новорожденных снизились на 0,2%, прокладки гигиенические и детские подгузники – на 0,1%. Цены на бытовую технику и электронику на отчетной неделе продолжили снижаться: телевизоры подешевели на 1,4%, смартфоны – на 0,45%, электропылесосы – на 0,1%.

Цены на бензин и дизельное топливо практически не изменились.

Снижение цен за период с 21 по 27 февраля зафиксировано также на ряд наблюдаемых в недельной динамике лекарственных препаратов, в том числе: анальгин, аллохол, мазь «Левомеколь», поливитамины – на 0,2%, комбинированные анальгетики и препарат от кашля «Ренгалин» – на 0,1%.

«Стоимость полета в салоне экономического класса снизилась на 3,7% после роста на 5,5% на предыдущей отчетной неделе», – сообщили в Росстате.

Москва, Иван Бабурин

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